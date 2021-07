Atletica Frascati, show a Rocca Priora dei giovanissimi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Grande festa nello scorso fine settimana a Rocca Priora con la partecipazione di tanti giovanissimi tesserati dell’Atletica Frascati, protagonisti in quasi tutte le specialità e categorie. Negli Esordienti 5 (nati tra il 2014 e 2016) vittoria per Leonardo Carinci e terzo posto per Lorenzo Pietrosanti sui 50, tra le bimbe successo per Aurora Leoni. Nel vortex doppietta tuscolana con Gabriel Collecchia primo e Claudio Lucarini secondo. Nei 400 metri ancora un successo per Collecchia davanti a Carinci, mentre Gea Di Giambattista è seconda tra le bambine. Tra gli Esordienti 8 (2012-13) secondo Lorenzo Catenacci sui 50, doppietta sul podio nel femminile con Eleonora Marazzi seconda e Sara Rebecca Rotaras terza che poi ottiene lo stesso piazzamento anche nel vortex. Negli Esordienti 10 (2010-11) Riccardo Mochi è secondo sui 50, stessa cosa per Chiara Tarquini (a un centesimo dalla vincitrice). Nel vortex vittoria per Sofia Mosti, mentre sui 600 è doppietta frascatana sul podio con Edoardo Campagnolo secondo e Giordano Baccani terzo, mentre la Tarquini trionfa tra le ragazze con Ilaria Marina Carando terza. Infine sui 1000 metri marcia da segnalare il successo di Davide Saccardo che sbaraglia la concorrenza. Tra i Ragazzi, sui 60 metri altra doppietta sul podio per l’Atletica Frascati con Andrea Schiano secondo e Claudio Fanelli terzo. Posizioni invertite per questi due ragazzi nella gara dei 500 metri. Tra le Ragazze Angelica Bocaj è seconda sui 60, poi sui 500 Giorgia Sala anticipa tutti e Myriam Giorgi è seconda. Nel vortex da segnalare la doppietta tuscolana con Sofia Corini prima e Lucrezia Verdosci seconda. «Siamo soddisfatti nel complesso – dice il tecnico Flavia Di Paola - Qualcuno non è riuscito a rendere al meglio per via del caldo e di qualche particolare situazione organizzativa, ma va ricordato che per loro si trattava della seconda gara stagionale visto il lungo stop per il Covid. Tutti i nostri giovani atleti hanno affrontato l’appuntamento con lo spirito giusto, quello che caratterizza sempre l’attività dell’Atletica Frascati. Erano un po’ dispiaciuti per il fatto che fosse anche l’ultimo di questa stagione, ma a settembre ripartiremo più carichi che mai». Intanto nello scorso fine settimana Giulio Luciani e Nicolas Pavoni hanno partecipato al campionato italiano Assoluti in quel di Rovereto e il tecnico Giorgia Di Paola commenta così le due prestazioni: «Lo Junior Luciani ha chiuso i suoi 400 con 48.22 che è la sua seconda prestazione di sempre, un buon risultato nonostante il forte vento contrario nel rettilineo finale. La sensazione è che scendere sotto i 48’’ sia chiaramente alla sua partita. Pavoni ha concluso con un crono di 1’50’’61 i suoi 800, non troppo lontano dal personale, ma ottenuto correndo nella prima delle due serie con un avvio di gara impostato dal gruppo troppo lento nel primo giro. Non è bastato un finale molto incisivo che lo ha portato a sfiorare la vittoria della serie per scendere sotto gli 1’50’’. Avremmo voluto vedere Nicolas competere ad altri livelli in una stagione sino ad ora non eccezionale per lui, ma siamo certi che le qualità e il talento non manchino per tentare un salto di qualità e confidiamo che possa trovare prossimamente la determinazione e la voglia di provare». Al “XXII Meeting di Latina” di sabato scorso, infine, va segnalata anche la bella prova della Ragazza Sofia Iacoangeli che ottiene la super misura di 1.50 nel salto in alto a soli 13 anni. Per l’atleta della scuola genzanese di Rodolfo Silvestri c’è stata anche la bella vittoria sui 60 metri davanti alla compagna di “vivaio” Angelica Bocaj.