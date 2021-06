Atletica Frascati, Ragazzi e Esordienti a Rocca Priora per una manifestazione provinciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Sarà un altro week-end di emozioni forti per l’Atletica Frascati e per la “società collegata” della Rcf Roma Sud. I club tuscolani saranno protagonisti in un doppio importante appuntamento. Sabato e domenica a Rocca Priora saranno di scena i tesserati più giovani del club del presidente Sandro Di Paola per una manifestazione provinciale: tra i Ragazzi scenderanno in pista gli atleti classe 2008 Andrea Schiano, Claudio Fanelli, Sofia Iacoangeli, Sofia Corini, Giorgia Sala, Miriam Giorgi, Alessandro Saddi e Leonardo Di Mugno, mentre Flaminia Caruso sarà assente per motivi personali. In gara ci sarà anche la Cadetta Eleonora Massimi che si cimenterà nella marcia. “Siamo fiduciosi che i nostri atleti possano ben figurare, ci sono buone aspettative su tutti” dice il tecnico Flavia Di Paola che allena i Ragazzi e anche gli Esordienti A (ovvero la fascia maggiore di quella categoria), mentre Pierpaolo Montalto si occupa degli Esordienti B e Carla Tuzzi dei C. “A Rocca Priora saranno presenti anche molti nostri Esordienti. Due settimane fa hanno fatto il loro esordio stagionale a Colleferro e hanno mostrato di avere una gran voglia di misurarsi in un evento ufficiale, in un’annata fortemente condizionata dalle limitazioni Covid. Sono un bel gruppo e si sono sempre allenati con costanza e impegno, abbiamo costruito una buona base per le prossime stagioni sia a livello tecnico che comportamentale”. Intanto nel fine settimana appena messo alle spalle c’è da segnalare il buon risultato di Alessio Fabri, allievo del vivaio di Villa Gordiani tesserato con la Rcf Roma Sud, che ha fatto il tempo minimo per qualificarsi ai campionati italiani sulla specialità degli 800 dopo quello che già aveva fatto nei 2000 siepi. Intanto sarà un grande fine settimana anche per altri due ragazzi della Rcf Roma Sud: Giulio Luciani (che corre già venerdì i 400 e potrebbe scendere sotto i 48’’) e Nicolas Pavoni saranno presenti ai campionati italiani Assoluti che si disputano a Rovereto. I due atleti parteciperanno alla kermesse tricolore dopo aver acquisito il minimo di partecipazione, cosa molto difficile e che significa già stare nell’élite dell’atletica italiana.