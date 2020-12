Atlante Eurobasket Roma, Roma Capitale Ed esselunga insieme in nome della solidarietà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

In tempi solitamente dedicati ai festeggiamenti per il periodo natalizio, non ci si può dimenticare dei meno fortunati, in una situazione ancora più aggravata dalla presenza della pandemia. Con il coordinamento della ASD Podistica Solidarietà, Atlante Eurobasket Roma, Roma Capitale ed Esselunga hanno quindi unito le forze per dare un contributo in tal senso. Il sodalizio fra queste realtà permetterà, a partire dalla giornata di oggi, la consegna di pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità a famiglie meno agiate, colpite ancora di più dalla crisi mondiale legata al Covid. “Ringrazio i promotori dell’iniziativa che hanno agito in sinergia con gli uffici di Roma Capitale: l’Eurobasket Roma del presidente Armando Buonamici, Esselunga e la ASD Podistica Solidarietà per la sensibilità dimostrata in questa occasione. Nel difficile anno segnato dalla pandemia da Covid-19 è di fondamentale importanza non dimenticare le difficili situazioni in cui versano tante famiglie bisognose. La consegna dei pacchi di oggi rappresenta un piccolo segnale di speranza e di fiducia per il futuro per tutte quelle persone che attualmente si trovano in una condizione di fragilità”, dichiara l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia. Gli fa eco il Presidente dell’Atlante Eurobasket Roma Armando Buonamici: “In un periodo come quello attuale vogliamo esprimere la nostra vicinanza al territorio in cui abbiamo le nostre radici; siamo orgogliosi di fare la nostra parte in questa iniziativa congiunti a realtà di alto rilievo, per una causa nobile”. Una causa fondamentale per l’ASD Podistica Solidarietà, come spiega il suo Presidente Pino Coccia: “Siamo soliti portare avanti iniziative di questo tipo. L’obiettivo è quello di regalare un pò di felicità a chi, in questo Natale colpito dalla crisi, potrebbe averne meno: la collaborazione con Atlante Eurobasket Roma, Roma Capitale e Esselunga ci permette di raggiungere, insieme, il risultato”.

Ufficio stampa Eurobasket Roma