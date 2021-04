Asd Casilina calcio, Gagliarducci: “Deluso dal silenzio del Comitato su programmazione e rimborsi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Enrico Gagliarducci è deluso. Il futuro presidente dell’Asd Casilina per la prossima stagione (e attuale massimo dirigente dimissionario della Polisportiva Borghesiana) torna a parlare delle “mosse” del comitato regionale in questo lungo periodo critico legato alla pandemia. E non risparmia critiche alle istituzioni calcistiche laziali: “Sono deluso dal silenzio totale che c’è sui campionati dalla Promozione in giù, giovanili inclusi. Il comitato dovrebbe fare una comunicazione sia sulla programmazione della prossima stagione, sia sulla maniera in cui intende rimborsare le società che hanno messo in campo sacrifici notevoli in questa annata totalmente cancellata – dice Gagliarducci -. Al di là dei rimborsi dello stato a favore dei tecnici, non ho sentito parlare di soluzioni di nessun tipo per venire incontro alle società, già messe in grande difficoltà dalla diminuzione degli sponsor che hanno giustamente scelto di tutelare le proprie aziende prima che avventurarsi in altre attività”. Gagliarducci è critico anche in relazione alla ripartenza del campionato di Eccellenza che è ricominciato (in forma ridotta) da domenica scorsa: “Che senso ha far giocare un campionato con gironi da undici squadre e far disputare solo il girone d’andata? Dal punto di vista sportivo che rilievo possono avere determinati risultati? Come si fa a penalizzare società di serie D che hanno giocato 34 partite e che magari retrocedono per far posto a squadre che con dieci partite “vincono” un campionato? Tutto questo è profondamente ingiusto”. Infine l’Asd Casilina comunica che, solo ed esclusivamente per la prossima settimana (quella che inizierà con lunedì 19 aprile), ci sarà un allenamento in più per la Scuola calcio di mercoledì, sempre con lo stesso orario (17,30-19). Questa scelta è dettata dal fatto che in questa settimana la pioggia ha fortemente condizionato gli allenamenti dei nostri piccoli calciatori. Quindi, solo per la prossima settimana, gli allenamenti (gratuiti) della Scuola calcio saranno lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17,30 alle 19.