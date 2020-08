As Roma, "Ridateci la lupa": la petizione per (ri)avere il vecchio stemma

I tifosi della Roma tornano alla carica e lanciano un appello al gruppo Friedkin, nuovi proprietari del club, per riavere il vecchio logo. Su Change.org in oltre 8mila hanno firmato un documento per richiedere al neo presidente di ripristinare il vecchio logo con l'acronimo Asr (Associazione sportiva Roma) cambiato da James Pallotta nel 2013 per ragioni commerciali.



A lanciare petizione è stato Lorenzo Contucci, avvocato, tifoso romanista che rivuole su bandiere e maglie la lupa capitolina con l'acronimo "Asr".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La cosa che più ci è risultata antipatica della dirigenza di Pallotta è stato il cambio dello stile grafico del nostro stemma che - successivamente all'era del lupetto - venne voluto da una grande petizione della tifoseria giallorossa. - si legge nelle motivazioni della petizione - Il nostro simbolo è la lupa capitolina con l'acronimo ASR e non il simbolo da bancarella scelto dalla dirigenza americana. L'acronimo ASR campeggia sulle nostre maglie sin dal 1927 e vogliamo che torni su di esse il prima possibile. Crediamo che la Roma sia riconoscibile nel mondo - come del resto è sempre stato - anche con lo stemma storico".