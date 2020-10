Europa League, sorteggio fortunato per la Roma: ecco le avversarie del girone

La Roma pesca gli svizzeri dello Young Boys, i romeni del Cluj e i bulgari del Cska Sofia nel girone A dell'Europa League 2020/2021. Avversarie più che abordabili per i giallorossi di Paulo Fonseca, favoriti nel loro gruppo.

Il sorteggio è avvenuto alla Casa del Calcio Europeo di Nyon. Oltre alla Roma, nella competizione ci sono anche Napoli in prima fascia e Milan in terza.

Questa è soltanto la prima parte del torneo che, superata la fase a gruppi, ripartirà con i sedicesimi di finale con le 8 retrocesse dalla Champions. Nell'ultima edizione l'Inter è arrivata in finale dopo essere finita terza nel suo gruppo di Champions.

I gironi completi di Europa League

Gruppo A

Roma

Young Boys

Cluj

CSKA Sofia

Gruppo B

Arsenal

Rapid Vienna

Molde

Dundalk

Gruppo C

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Hapoel Beer-Sheva

Nizza

Gruppo D

Benfica

Standard Liegi

Glasgow Rangers

Lech Poznan

Gruppo E

PSV Eindhoven

PAOK Salonicco

Granada

Omonia

Gruppo F

Napoli

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Rijeka

Gruppo G

Sporting Braga

Leicester City

AEK Atene

Zorya

Gruppo H

Celtic

Sparta Praga

Milan

Lille

Gruppo I

Villarreal

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Sivasspor

Gruppo J

Tottenham

Ludogorets

Lask

Royal Antwerp

Gruppo K

CSKA Mosca

Dinamo Zagabria

Feyenoord

Wolfsberger

Gruppo L

Gent

Stella Rossa di Belgrado

Hoffenheim

Slovan Liberec

Ultima edizione dell'Europa League

Questa è anche l'ultima Europa League con la formula a 48 squadre. Dalla prossima stagione, con l'introduzione della nuova Conference League, avremo un'Europa con tre coppe, tutte da 32 squadre con la stessa formula: 8 gruppi da 4.

Per le grandi nazioni come l'Italia significa che la vincente di Coppa Italia e la quinta del campionato resteranno in Euroleague, mentre la sesta andrà a inaugurare il nuovo torneo.

Le date dell'Europa League

Qualificazioni

Turno preliminare: 20/08/2020

Primo turno di qualificazione: 27/08/2020

Secondo turno di qualificazione: 17/09/2020

Terzo turno di qualificazione: 24/09/2020

Spareggi: 01/10/2020

Fase a gironi

Prima giornata: 22/10/2020

Seconda giornata: 29/10/2020

Terza giornata: 05/11/2020

Quarta giornata: 26/11/2020

Quinta giornata: 03/12/2020

Sesta giornata: 10/12/2020

Fase a eliminazione diretta

Sedicesimi di finale: 18/02/2021–25/02/2021

Ottavi di finale: 11/03/2021–18/03/2021

Quarti di finale: 08/04/2021–15/04/2021

Semifinali: 29/04/2021–06/05/2021

Finale: 26/05/2021

La finale dell'Europa League

La finale del 2021 si disputerà al Gdańsk Stadium in Polonia, ovvero nello stadio che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020. La città di Siviglia - che invece avrebbe dovuto ospitare l'atto conclusivo del 2021 - sarà la sede della finale del 2022..

Inaugurato nel 2011, il Gdańsk Stadium ha ospitato quattro partite di UEFA EURO 2012 (tre della fase a gironi e il quarto di finale vinto 4-2 dalla Germania contro la Grecia) ed è il terreno di gioco del Lechia Gdańsk. La Polonia ha giocato diverse amichevoli in questo stadio, che però non ha mai ospitato una partita delle competizioni UEFA per club.

Situato nel sobborgo di Letnica, l'impianto ha una copertura esterna da 45.000 metri quadri formata da 18.000 placche che lo fanno rassomigliare all'ambra, da sempre estratta nella città baltica.