La Roma stecca in Europa League, Fonseca chiede aiuto: "Serve un ds per stare vicino alla squadra"

La Roma frena in Europa League al cospetto del Cska Sofia, un avversario modesto e in crisi solo sulla carta. Finisce senza gol all'Olimpico e per i giallorossi si può parlare di occasione sprecata. La Roma fa la partita ma mancano di concretezza. La migliore occasione con Mkhitaryan fermato dalla traversa alla mezz'ora.

Nel secondo tempo spazio a Dzeko, Pedro e Pellegrini, con i giallorossi che vanno più volte vicini al gol. Il forcing finale dei giallorossi non produce tuttavia gli effetti sperati e, alla fine, ne scaturisce un verdetto privo di reti che, di certo, non soddisfa i capitolini.

Insomma la squadra non ha brillato e mister Fonseca ha provato a giustificare così i suoi "La squadra sta bene, abbiamo giocato bene le ultime partite facendo molti gol. Se facciamo un paragone con la stagione scorsa stiamo meglio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi però c'è stato anche spazio per una critica: "È una rosa difficile da gestire in questo momento. La squadra sta giocando meglio di quando abbiamo finito la stagione scorsa. Io sono fiducioso per quello che la squadra sta facendo in campionato. Sento il presidente molto vicino alla squadra. È chiaro che abbiamo bisogno anche di un direttore sportivo", ha concluso Fonseca.