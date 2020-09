As Roma, Fienga inibito per 30 giorni: violò rispetto protocollo anti-Covid

Il Ceo della Roma Guido Fienga è stato inibito per 30 giorni per aver violato le norme anti Covid. L'episodio avvenne durante Napoli-Roma della scorsa stagione quando, i dirigenti del club azzurro, segnalarono il mancato rispetto del protocollo anti contagio da parte di alcuni componenti dello staff della Roma.

Ora è arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha inibito per 30 giorni Guido Fienga. Oltre a lui è stato anche squalificato per 20 giorni il medico della squadra capitolina, Massimo Manara. Dopo il caso Diawara un'altra grana per la Roma.