La Roma compie 97 anni, i tifosi sfilano in centro tra cori e fumogeni

La As Roma ha festeggiato 97 anni e, come ormai di consueto, i tifosi hanno invaso il centro storico della città. Domenica l'appuntamento è stato in piazza d'Aracoeli dove già alle 21 si potevano contare centinaia di appassionati giallorossi. Intorno alle 22 è invece partito il corteo dei tifosi, con la polizia al seguito e piazza del Campidoglio chiusa.

Durante il corteo i tifosi hanno esposto anche uno striscione firmato Curva Sud: "Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te". Una lunga sfilata con destinazione via degli Uffici del Vicario 55 dove è stato depositato il primo atto di fondazione il 22 luglio 1927. Durante il percorso cori, petardi e fumogeni che hanno accompagnato oltre mille persone dal cuore giallorosso fino alla mezzanotte quando sono stati esplosi fuochi d'artificio e petardi.