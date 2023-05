Oggi i tifosi della Lazio se la prendono con RomaToday

Nella giornata di ieri, dopo la pubblicazione dell'articolo Curva Nord, tifo "nero" e non solo: presente e passato dei gruppi ultras della Lazio su Twitter prima e Facebook poi si sono scatenate una serie di proteste dei tifosi della Lazio, indignati per l'ennesimo articolo che li dipinge, a loro dire, in maniera distorta. Per la quantità delle critiche, per la loro protervia e soprattutto per la loro infondatezza è doveroso fare delle precisazioni.

L'articolo è firmato Michele Seri che è uno pseudonimo di un giornalista che collabora con RomaToday e che ben conosce fatti e dinamiche della tifoseria laziale. Perché uno pseudonimo? Esattamente perché ci aspettavamo certe reazioni scomposte che appartengono, si badi, a tutte le fedi calcistiche. La dinamica è sempre la stessa: si prende la firma, la si inizia ad offendere e a prendere di mira nei suoi spazi privati, dimenticando totalmente il merito del pezzo, per dileggiare la persona. Volevamo che a prevalere fosse il contenuto, ma, evidentemente, così non è stato.

Si perché in tanti si sono fermati al titolo, alle prime righe, senza leggere il resto del pezzo che altro non è che una fotografia storica della Curva nord degli ultimi anni. Un pezzo nato all'indomani di un pezzo dedicato alla tifoseria romanista (all'epoca tanto i tifosi laziali, quanto quelli giallorossi invocavano un pezzo simile anche per l'altra parte della città, ndr), nel quale si raccontavano e descrivevano i gruppi della Sud, la loro nascita, le caratteristiche e anche le appartenenze politiche.

Una tifoseria, quella giallorossa, frastagliata, a differenza di quella biancoceleste, unita e coesa nella Nord, sotto un'unica bandiera. Con eccezioni, ovviamente, raccontate ed apprezzate nel pezzo, almeno da chi ha avuto la voglia di leggerlo. Dalla mappatura dei gruppi (che tiene conto anche delle diverse sensibilità politiche), l'articolo devia su quelle che sono la storia, le caratteristiche e gli aspetti che più hanno fatto notizia per quanto riguarda la Curva Nord. Un racconto di cronaca, scevro di giudizi che, in coerenza con il titolo, racconta che la Curva nord non è solo tifo nero. Il titolo poteva enfatizzare meno quell'aspetto? Una critica, questa che, laddove arrivata, avremmo volentieri accettato.

Un pezzo pensato un mese fa ed uscito solo per esigenze redazionali domenica 7 maggio. Eppure più di qualcuno, ha letto la pubblicazione come un tentativo di destabilizzare l'ambiente in vista della corsa Champions. Un ambiente, quello della Lazio che - e qui chi scrive si lascia andare ad una valutazione personale - nel leggere il pezzo può uscirne solo compattato e fiero per una Curva che, nel bene e nel male, ha esaltato e dato sostanza a una fede, trasformandola in un esempio da seguire su scala internazionale.

Un minor vittimismo per partito preso forse aiuterebbe una maggiore onestà intellettuale.