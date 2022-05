La Conference sbarca a Roma: l'arrivo della squadra a Fiumicino

Capitan Pellegrini solleva la coppa, scortato dai vice capitani. Ultimo a sbarcare è lo Special One

Ore 4.26: mentre Roma e i tifosi romanisti in città esplodevano di gioia per il trionfo di Tirana in Conference League, a Fiumicino l'agognata coppa atterrava a Roma. E' capitan Pellegrini il primo a scendere dall'aereo con la coppa levata al cielo. A scortarlo Gianluca Mancini e Bryan Cristante.

Poi alla spicciolata tutti gli altri, con Zaniolo e Abraham tra i più acclamati. Ad attendere la squadra il pullman giallorosso, brandizzato con il marchio Roma ha vinto, con il "lupetto" al posto della O. Ultimo a sbarcare a Roma mister Mourinho.

Fuori da Fiumicino centinaia di tifosi che non hanno potuto abbracciare la squadra. Per quello però ci sarà tempo.

Fonte video facebook As Roma