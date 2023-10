Allenatore di una squadra under 15 aggredisce l'arbitro. Allo stadio arrivano i carabinieri

Il risultato del campo è stato chiaro. L'Asd Setteville Caserosse ha battuto 3 a 0 la Virtus Pionieri, nella partita valevole per il campionato under 15 categoria giovanissimi provinciali. Eppure gli strascichi della partita hanno riscaldato gli animi dell'allenatore ospite, tanto da far intervenire i carabinieri. È quanto successo nella mattinata di domenica al campo di via Carunchio.

Stando a quanto appreso, durante il match, l'arbitro dell'incontro - un ragazzo di 19 anni - ha redarguito l'allenatore della Virtus Pionieri per un comportamento non corretto. Il mister, di tutta risposta, ha minacciato l'arbitro e, avvicinandosi, gli ha messo una mano in faccia, spintonandolo, una sorta di schiaffo accompagnato al volto. Poi ha abbandonato il campo e lo stadio.

Il giovane fischietto ha così interrotto la partita del campionato under 15, si è diretto verso gli spogliatoi e ha chiamato i carabinieri. I militari hanno identificato i presenti. Il 19enne ha scelto di non andare in ospedale.