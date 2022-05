Aranova, ufficiale l'esonero dell'allenatore

Termina l'avventura di mister Di Giovanni all'Aranova. La squadra del girone A ha deciso di sollevare dal suo incarico il tecnico in vista dei playout decisivi per la permanenza nella categoria. L'Aranova ha mancato l'appuntamento con la salvezza diretta e dovrà passare per la sfida contro il Cerveteri prima di poter stare tranquillo. "L’Asd Aranova comunica di aver sollevato Andrea Di Giovanni dall’incarico di allenatore della prima squadra. La Società lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune umane e professionali.".