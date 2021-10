Annunciato il nuovo allenatore del Real Monterotondo

Il Real Monterotondo non perde tempo e un giorno dopo l'esonero di Attilio Gregori di ieri rende già noto oggi il nome del nuovo mister, Fabrizio Paris. Ad accoglierlo c'è il comunicato della società stessa, che rimarca la grande esperienza del suo nuovo mister. "Siamo lieti di annunciare Fabrizio Paris come il nuovo allenatore del Real Monterotondo Scalo. Tra le sue esperienze, la vittoria dei Play Off in Serie D con il Rieti. Un profilo importante nel panorama del calcio laziale e noi siamo orgogliosi di averlo con noi. Buon lavoro Mister". Paris avrà il compito difficile di rimotivare e mettere in sesto una squadra per ora ferma ad un solo punto nel girone G di Serie D, con nessuna vittoria all'attivo dopo sei giornate di campionato.