Caos As Roma, lo spogliatoio è una polveriera: Fonseca trema, sabato l'ultima chiamata

La certezza è che lo spogliatoio dell'As Roma è compatto nel chiedere il dietrofront della società in merito alla decisione di rimuovere Gianluca Gombar dal ruolo di Team Manager. Il resto è una ridda di voci, a volte veri e propri boati che non fanno che alimentare il caos di Trigoria.

Il più importante è quello lanciato dal Corriere dello Sport in mattinata: il quotidiano sportivo ha raccontato di un vero e proprio ammutinamento dei calciatori, avvenuto ieri mattina quando nessuno era intenzionato a prendere parte all'allenamento. Non solo la questione Gombar, ma anche "Una questione che riguarda un calciatore molto importante e Fonseca. "Una cosa seria", viene così riportata la questione, che però è rientrata dopo tre ore specifica il Corriere dello Sport.

Rimane il caos, detonato a seguito dell'umiliazione di martedì contro lo Spezia, quando oltre alla sconfitta sul campo per 4 a 2 i giallorossi hanno raccolto la figuraccia delle sei sostituzioni effettuate in barba al regolamento. Un errore grave che, dopo la vicenda Diawara della prima giornata, è costato il posto a Gomber, faro per i calciatori. Un'umiliazione arrivata dopo la cocente sconfitta nel derby e che ha scoperchiato quanto i buoni risultati di inizio stagione avevano messo a tacere, ovvero delle crepe negli spogliatoi risalenti alla scorsa stagione e sfociate nello scontro, mai smentito, negli spogliatoi del post Siviglia Roma, tra Fonseca e Dzeko.

Una situazione che arriva alla vigilia di Roma Spezia, secondo molti l'ultima chiamata per Fonseca. In caso di sconfitta il tecnico - che voci dicono sia stato salvato dal direttore generale da poco arrivato Tiago Pinto - potrebbe essere accompagnato alla porta. Al suo posto i nomi sono quelli di Spalletti, Sarri, Mazzarri e Jardim. In conferenza stampa Fonseca però si è mostrato tranquillo: "Io ho sempre sentito l'appoggio del Presidente, anche oggi abbiamo parlato e ho sentito di nuovo, come sempre, il suo appoggio. Per me questa non è una questione".

E dall'infermeria non arrivano buone nuove: contro lo Spezia saranno assenti Pedro e molto probabilmente Mkhitaryan entrambi malconci dopo martedì. Nella conferenza stampa pre partita Fonseca ha poi annunciato il forfait di Dzeko per una contusione.