Il grande Wrestling torna a Roma: al Palatorrino arriva la Battaglia d'Inverno

Domenica 29 Gennaio alle ore 19:00 torna il grande Wrestling targato IWA (Italian Wrestling Association) a Roma. Infatti al Palatorrino (via Fiume Giallo 47) è in programma la Battaglia d'Inverno 2023, il primo show dell'anno IWA.

Tanti i match in programma ma il main event sarà la sfida per il titolo italiano IWA dei pesi massimi che vedrà di fronte il pakistano Amir Jordan (campione in carica ed ex lottatore WWE) nella rivicinta con il romano Flavio Augusto, Imperatore del Wrestling europeo.

Altro match di cartello è quello fra il britannico Luke Jacobs e Karim Brigante, vera istituzione del Wrestling romano ed italiano che nel suo palmarès vanta titoli vinti in tutto il mondo e apparizioni tv in WWE ed NWA. Attesissimo anche il retirement match (chi perde si ritira) che vedrà affrontarsi sul ring Dave Blasco, nuovo beniamino del pubblico e Gabriel, che ha perpetrato il tradimento ai danni del suo vecchio amico nel corso dell'ultimo show IWA.

A completare il programma dello spettacolo IWA la difesa titolata della Corona degli Unicorni o titolo italiano IWA dei pesi leggeri, detenuto da Flowey Queen, un match di coppia, la messa in palio dei titoli assoluti della European Pro Wrestling, detenuto dal francese Tristan Archer e della South London Wrestling, alla vita dello yemenita Jordan Saeed.

Per partecipare allo spettacolo internazionale bisognerà acquistare i biglietti dai prezzi popolari di 10 euro. La biglietteria aprirà alle ore 18:30. I tagliandi per il bordo ring sono quasi esauriti, mentre restano disponibili gli altri settori, con biglietti popolari a partire da soli 10 euro.