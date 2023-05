Roman Rumble: il wrestling torna nella Capitale con la rissa romana

Domenica 28 maggio 2023 alle ore 19:30 al Centro Sportivo Tellene (via Claudio Villa, zona Tor De Cenci) il wrestling sbarca nella Capitale con una serie di match spettacolari. L'evento è organizzato dalla Pro Wrestling Roma, nenoanata sigla nata dalla collaborazione tra European Pro Wrestling e Italian Wrestling Association e nuovi soggetti interessati a questo sport.

Il Main Event della serata sarà la Rissa Romana in cui 30 atleti si sfideranno sul ring e dallo scontro uscirà soltanto un vincitore. La notte di wrestling capitolino vedrà poi l'Iron Man Match valido per il titolo dei pesi massimi della EPW dove il campione in carica il francese Tristan Archer difenderà la cintura contro Karim Brigante. Vincitore chi effettua più schienamenti e sottomissioni. A completarela serata la cintura italiana IWA, detenuta da Flowey Queen e un match femminile tra la romana Emily Ramirez e Camilla.

Per seguire dal vivo l'evento sarà necessario acquistare il biglietto (costo 10 euro) via whatsapp al 3348746722 oppure alla biglietteria il giorno dell'evento a partire dalle ore 18:30.