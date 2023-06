Presentato il "World Skateboarding Tour Roma 2023"

Dal 18 al 25 giugno davanti al Colosseo nello Skatepark del Parco del Colle Oppio, "la pista più suggestiva al mondo" secondo il New York Times, si terrà “World Skateboarding Tour Roma 2023”, l’evento dedicato al mondo dello skate.

Alla manifestazione che conferma Roma come Capitale dello skate, (nel 2023 mondiale Park ad Ostia e i due mondiali di Street e di Park in occasione dei World Skate Game) parteciperanno 275 atleti (83 donne e 192 uomini) provenienti da 57 paesi di tutti i cinque continenti che sono alla ricerca di punti utili per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La manifestazione sarà suddivisa in 8 giornate:

da domenica 18 a martedì 20 giungo prequalifiche;

mercoledì e giovedì 22 giugno qualifiche;

venerdì 23 giugno quarti di finale;

sabato 24 giugno semifinali;

domenica 25 giugno finali.

Per l’Italia parteciperanno 5 atleti:

Asia Lanzi Gruppo Skateboarding Fiamme Gialle (punta di diamante del team azzurro);

Augustin Lautaro Aquila Black Yeti S.S.D. A R. Limitata;

Giuseppe Cola Go Fast Skateboarding A.S.Dilettantistica;

Andres Martin Gramaglia Fusconi A.S.Dilettantistica Skateschool Cesena;

Diego Nardini A.S.Dilettantistica Thankyouskateboarding.

Per assistere allo spettacolo dello skatepark state allestite due tribune (Colle Oppio e Colosseo) con una capienza di 1.300 spettatori paganti. La venue, invece, potrà ospitare fino a 2500 persone al giorno che avranno a disposizione un palinsesto di attività extra sportive dedicate.

“Roma è tornata Capitale dei grandi eventi” – dichiara Alessandro Onorato assessore ai grandi eventi, sport, turismo e mode del comune di Roma durante la presentazione dell’evento. Insieme a lui presenti anche Sabatino Acuro Presidente World Skate e FISR ha annunciato che un bus girerà per la città con a bordo gli skater per un messaggio sociale, Vito Cozzoli presidente di Sport e Salute e gli skater Lanzi e Aquila.

Il “World Skateboarding Tour Street” sarà a Roma fino al 2025 grazie al progetto congiunto tra Roma Capitale, la Federazione Internazionale World Skate, Sport e Salute e la Federazione Italiana Sport Rotellistici.