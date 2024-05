Allo Stadio dei Marmi tornano i Wembrace Games

Lunedì 17 giugno alle ore 20:00 allo Stadio dei Marmi si terrà la dodicesima edizione con i WEmbrace Games 2024, il consueto appuntamento gratuito con "gli ex Giochi Senza Barriera". Obiettivo della serata è quello di promuove l’inclusione dal punto di vista geografico e dal punto di vista sociale, tra persone con e senza disabilità, per abbattere gli ostacoli fisici e non solo

Anche in questa edizione protagoniste saranno otto squadre rappresentanti delle città di Roma, Milano, Bari, L’ Aquila, Treviso, Fano, Genova, Napoli. Le formazioni saranno composte da giocatori provenienti da tutta Italia e dal mondo, da adulti e bambini, con e senza disabilità, che si affronteranno in tre spettacolari sfide. Protagonisti campioni dello sport e celebrities del mondo dello spettacolo, che si metteranno in gioco per sostenere l’iniziativa del'Associazione art4sport ONLUS, creata nel 2009 da“Bebe” Vio organizzatrice dell'evento.

La serata dei Wembrace Games avrà come scopo una raccolta fondi in favore dell'Associazione di Bebe Vio Grandis che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. Teresa A. Grandis, Presidente di Associazione art4sport ONLUS: “I WEmbrace Games sono ormai diventati un punto fermo nel programma di eventi di art4sport pensati e realizzati per promuovere l’inclusione attraverso l’incontro, la condivisione, lo sport e il gioco. Ringraziamo tutti i partner e gli enti istituzionali che ci sostengono in questa iniziativa. Siamo sicuri che questa dodicesima edizione saprà ancora emozionarci e farci divertire come sempre”.

L'appuntamento si terrà dopo gli Europei di Atletica di Roma e precedentemente alle Olimpiadi di Parigi. E proprio lo slogan dell'edizione 2024 rimarca appunto il grande appuntamento olimpico: "Abbraccia l’emozione dei giochi - Sogna insieme a noi le Paralimpiadi".