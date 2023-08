Europei Atletica Roma 2024: aperte le candidature per diventare volontari

I Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma che si terranno dal 7 al 12 giugno 2024, lanciano il progetto “Roma 2024 Volunteers” per la ricerca di più di 1000 volontari per la grande manifestazione sportiva della Capitale.

La Fondazione EuroRoma 2024, che cura l’organizzazione degli Europei, lancia il progetto “Roma 2024 Volunteers” con il supporto di Humangest, Agenzia per il Lavoro di SGB Humangest Holdi è alla ricerca di personale, gamification, reclutamento, formazione, outsourcing, logistica, payroll ed executive search. I volontari avranno un ruolo operativo nella manifestazione e potranno vivere da vicino l’atmosfera dell’atletica europea condividendo valori di sport e integrazione. Le persone selezionate riceveranno alcuni benefit esclusivi: l’ingresso alle competizioni sportive previste durante gli Europei, l’accesso a incontri di formazione specifici curati da Humangest ed EuroRoma 2024, una divisa ufficiale che sarà assegnata a ogni volontario e la partecipazione al party di chiusura degli Europei.

Come partecipare

Per partecipare bisognerà inoltrare la propria candidatura per “Roma 2024 Volunteers” sul sito ufficiale della manifestazione (www.roma2024.eu/volontari) e di Humangest (www.humangest.it). La scadenza per inviare la propria candidatura è fissata per il 31 dicembre 2023.

Dopo la fase di selezione i volontari seguiranno un primo corso di formazione generale, sia online che in presenza, e verranno poi assegnati a specifiche aree funzionali legate all’organizzazione dell’evento: Accreditamento, Servizi per gli spettatori, Competizioni, Protocollo e Cerimonie, Media-Comunicazione, Area Medica-Antidoping, Alberghi, Trasporti, Venue, Ospitalità, Sponsor-Marketing. Una parte dei volontari verrà inoltre messa a disposizione della città, presso postazioni strategiche, e si occuperà di curare i servizi informativi e turistico-culturali in vista degli Europei.

I commenti

Paolo Carito, Direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024 dichiara: “Si tratta di un progetto centrale nella visione che la Fondazione si è prefissata, per sviluppare i temi della sostenibilità, dell’innovazione e del benessere. I volontari contribuiranno alla riuscita del grande evento e saranno così i primi ambasciatori dei valori dell’atletica nella città e in tutte le sedi in cui si svolgeranno le competizioni”.

“Siamo onorati di partecipare in veste di Official HR Supplier agli Europei di Atletica, l'evento sportivo più importante del 2024 a livello nazionale che ci permetterà di lavorare, insieme al Comitato Organizzativo, ad un progetto significativo come quello di "Roma 2024 Volunteers", che veicola valori da noi condivisi come l'inclusione e la collaborazione” - aggiunge Barbara Garofoli, Amministratore delegato Humangest – “Crediamo nei giovani e nel loro talento: l'opportunità di prendere parte ad un evento così prestigioso darà a tantissimi ragazzi e ragazze la possibilità di crescere dal punto di vista personale e professionale, sviluppando competenze utili anche nel mondo del lavoro”.