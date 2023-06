Vivaticket gestirà i biglietti per i Campionati Europei di Atletica Roma 2024

I Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma (7-12 giugno 2024) avranno fra i partner ufficiali anche Vivaticket che è stata individuata come società fornitrice dei servizi di ticketing.

Vivaticket gestirà il sistema di biglietteria e abbonamenti sia online che nei punti vendita fisici. L’apertura della fase di vendita partirà già nei prossimi giorni così come le promozioni e i vari pacchetti speciali per seguire il programma della manifestazione continentale che si terranno all’Olimpico.

Silvano Taiani, CEO di Vivaticket si dichiara orgoglioso del fatto che l’azienda sosterrà l’evento internazionale al fianco della Fondazione EuroRoma 2024: “Siamo molto felici di poter apportare il nostro contributo nel rendere l'atletica leggera sempre più protagonista delle grandi platee sportive”.

Sullo stesso piano Paolo Carito, il direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024 che cura l’organizzazione dell’evento: “Sappiamo che migliaia di appassionati sono in attesa di comprare i biglietti per non perdersi neanche un momento delle sei giornate di gare previste all’Olimpico. A breve annunceremo il programma completo della competizione, che è stato studiato per consentire al pubblico di poter ammirare dal vivo tutte le prestazioni dei migliori atleti italiani ed europei e di seguire ogni sera le sfide più attese”.