Villa Mercede Padel Club tifa per Chiara Pappacena

Frascati (Rm) – C’è un po’ di Villa Mercede Padel Club nella tappa del World Padel Tour che sta andando in scena a Vigo, in Spagna. Chiara Pappacena, che da qualche mese fa parte dello staff del club tuscolano guidato dal direttore tecnico Saverio Palmieri (che è anche l’allenatore della forte atleta azzurra, numero uno del ranking italiano), è riuscita ad entrare nel tabellone principale del prestigioso torneo assieme alla sua compagna Giorgia Marchetti. “Abbiamo battuto tre coppie spagnole molto valide e centrato l’obiettivo primario che ci eravamo prefissate. E’ già un ottimo risultato, ma da oggi proveremo a toglierci altre soddisfazioni magari provando a raggiungere gli ottavi di finale”. Gli impegni internazionali della Pappacena sono intensi in questo periodo: “La prossima settimana saremo a Copenaghen (in Danimarca) per un altro torneo del World Padel Tour, poi parteciperemo anche a quelli della “Premiere Padel”, tra cui quello di Roma a metà luglio. Inoltre sono tra le quattro atlete convocate nella Nazionale femminile che parteciperà alle “Olimpiadi europee” che si terranno a Cracovia dal 21 al 26 giugno: è la prima volta nella storia che il padel viene inserito in questa manifestazione e sono felicissima di poter essere presente. A novembre, poi, ci saranno i campionati europei a cui spero di partecipare e poi ovviamente c’è tutta la programmazione nazionale coi campionati italiani, il circuito Slam e Open”. Nonostante la “pienissima” agenda, la Pappacena (impegni permettendo) continuerà in questo periodo ad allenarsi e fare lezioni a chi vorrà nella struttura del Villa Mercede Padel Club di Frascati: “Già da qualche mese sto portando avanti questa attività nel circolo tuscolano. Devo dire che il livello delle persone che sono venute a fare lezione è vario così come la fascia di età che vede soprattutto uomini e donne dai 30 ai 50 anni. Tutti, però, hanno una grande passione verso questo sport esattamente come quella che anima me”.