Villa Mercede Padel Club, Raggi: “Siamo già centro omologato Fit"

Frascati (Rm) – Un centro di padel che sia punto di riferimento a Frascati e non solo. Con questa idea la proprietà di Villa Mercede, storica attività turistico-ricettiva e di ristorazione della cittadina tuscolana, si è tuffata “anima e cuore” in una disciplina che sta aumentando vertiginosamente i numeri negli ultimi anni. “Avevamo degli importanti spazi esterni da ottimizzare – spiega a nome della proprietà Gianluca Raggi – Abbiamo valutato diverse opportunità e alla fine abbiamo optato per un investimento sul padel con l’idea di fare qualcosa che potesse essere in linea con le nostre attività e un punto di riferimento per il territorio. Abbiamo così allestito sei campi: due scoperti, tre coperti sotto un’unica tensostruttura e un altro coperto a parte che ha le tribune e che dovrà fungere da “centrale” in occasione degli eventi più importanti. Abbiamo puntato sulla qualità anche nell’allestimento dei campi, dalle coperture ai manti, dall’illuminazione ai vetri panoramici per fornire la migliore esperienza possibile agli appassionati di questa disciplina. Prossimamente completeremo l’area spogliatoi, faremo nascere una club house e un bar, un’attività di ristorazione più light rispetto a quella del nostro hotel e un’area per la piscina che è già stata edificata con una vasca 20x8 che avrò la peculiarità di un primo tratto con acqua alta 20 centimetri e la possibilità di poggiare le sdraio in quei punti. Il tutto con un’area parcheggio molto ampia nelle vicinanze”. I campi sono stati ufficialmente inaugurati a fine novembre e la presenza di appassionati è già corposa: “Ma il circolo non nasce con il semplice obiettivo di affittare i campi, ma di fare un discorso più complessivo e di fidelizzazione dei nostri soci che possono sfruttare la presenza dei campi di padel, come anche la palestra, la spa, i vari trattamenti, il ristorante e il bar: insomma tutta l’offerta di Villa Mercede”. Un complesso importante che ha già ottenuto l’omologazione come “centro Fit standard”: “Questo ci darà la possibilità di ospitare le scuole e anche i tornei dei circuiti nazionali e non solo – rimarca Raggi – Inoltre abbiamo scelto uno staff di prim’ordine guidato dal direttore tecnico Saverio Palmieri, “voce” di Sky che è stato tra i top ten della disciplina in Italia, e la campionessa Chiara Pappacena, attuale numero uno delle classifiche italiane, con cui è possibile fare lezioni personalizzate come anche coi maestri Marzia Guastafierro e Michele Mattioli. Mauro Zuaro seguirà i rapporti con la Federazione e poi ci saranno anche altri maestri a disposizione di tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa disciplina. Abbiamo l’obiettivo di far diventare Frascati un centro importante per il mondo del padel. Vogliamo allestire un team nostro per iscrivere Villa Mercede ai tornei di livello nazionale. La nostra azienda ha già un legame importante con il mondo del golf e ora vogliamo cavalcare questa nuova avventura con grande entusiasmo”.