Villa Mercede Padel Club, un successo le prime lezioni di “Racchette in classe” coi ragazzi del liceo

Frascati (Rm) – Il Villa Mercede Padel Club ha iniziato le prime lezioni del progetto federale “Racchette in classe”. Lo scorso 28 febbraio i ragazzi del liceo sportivo “San Giuseppe” di Grottaferrata hanno svolto il primo dei due incontri settimanali che porteranno avanti per tutto il mese di marzo presso i nuovissimi campi del Villa Mercede Padel Club. A supervisionare le attività, da responsabile dei corsi federali per il circolo frascatano, era presente il maestro Mauro Zuaro: “Gli appuntamenti si ripetono ogni martedì e venerdì mattina e coinvolgono tutte le dieci classi del liceo sportivo “San Giuseppe”, due sezioni per ogni anno dalla prima alla quinta. I ragazzi vengono divisi in tre turni di un’ora e mezza circa di lezione ognuno e vengono affidati ai nostri tre istruttori Michele Mattioli, Lorenzo Manieri e Nikolas Oss Cech. Al primo appuntamento abbiamo presentato ai ragazzi la nostra nuova struttura e abbiamo prospettato loro il tipo di lavoro che faremo nel corso di questo mese. Andremo a toccare tematiche di tipo tattico e tecnico, facendo disputare anche qualche partitella “dimostrativa” tra loro. La direzione del liceo sportivo “San Giuseppe” ci ha ringraziato per le prime lezioni e i ragazzi sono parsi sicuramente interessati a questo corso. Al termine del mese di corso faremo dei mini tornei interni per sugellare il percorso di apprendimento”. I tecnici del Villa Mercede Padel Club hanno potuto scorgere un buon livello di conoscenza “autodidatta” della disciplina da parte dei ragazzi: “Alcuni già giocavano, il livello medio è sicuramente discreto – specifica Zuaro – Inoltre questi giovani sono sicuramente “portati” per lo sport visto anche il tipo di scuola che hanno scelto. Se scorgessimo alcuni ragazzi particolarmente adatti al padel ci potrebbero essere due soluzioni: o li coinvolgiamo nel progetto federale “Ricerca del talento” che prevede la concessione di una borsa di studio da parte della Federazione per i ragazzi “under 15” più validi che potranno fare un corso annuale totalmente gratuito. Oppure possiamo valutare di farli entrare nella nostra Academy e prepararli per un percorso agonistico con il nostro club”. Il liceo sportivo “San Giuseppe” è solo il primo degli istituti del territorio coinvolti nel progetto “Racchette in classe”: “Dalla seconda metà di marzo inizieremo un lavoro simile con i ragazzi del liceo “Touschek” di Grottaferrata e con il “Fermi” di Frascati: in questi casi organizzeremo degli stage giornalieri (una singola mattinata) per le varie classi di questi istituti statali”.