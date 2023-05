Villa Mercede Padel Club, iscrizioni aperte per la Scuola padel

Frascati (Rm) – Il Villa Mercede Padel Club ha aperto i battenti del proprio circolo a novembre scorso e da allora sta gettando le basi in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi principali c’è quello di “costruire” i professionisti del futuro, come conferma in rappresentanza della proprietà Gianluca Raggi: “Le iscrizioni per la nostra Scuola di padel sono già aperte per tutti i ragazzi dai 7-8 anni in su. La volontà è quella di preparare al meglio questi giovani grazie alle competenze del nostro staff tecnico e poi nel tempo allestire un gruppo agonistico che possa portare il nome del circolo nei campionati nazionali e internazionali. Già dalla prossima stagione sportiva (che come noto partirà da settembre, ndr) avremo qualche tesserato che farà tornei federali e nel tempo vogliamo diventare un punto di riferimento per i giovani del territorio. In questi mesi abbiamo avviato il progetto federale “Racchette in classe” per far conoscere il padel agli studenti di alcuni istituti del territorio e al tempo stesso per monitorare i ragazzi più idonei a praticare questa disciplina”. Molto elastiche le formule previste per la partecipazione alla Scuola di padel. “I corsi andranno da ottobre a giugno e si potrà scegliere se optare per un pacchetto di sei mesi o per quello completo da nove, inoltre ci sarà la possibilità di fare due o tre allenamenti a settimana. I nostri corsi non punteranno “solo” sull’aspetto tecnico-tattico secondo i dettami del direttore tecnico Saverio Palmieri, ma ci sarà anche una parte atletica e di mental coaching con professionisti della materia, visto che abbiamo uno staff completo da questo punto di vista. L’obiettivo è far fare del sano sport ai ragazzi, ma al tempo stesso in modo competitivo. I partecipanti saranno ovviamente divisi per età e capacità tecniche e stiamo pensando di individuare delle date per alcuni open day di presentazione. Per tutte le informazioni, comunque, si può contattare la nostra segreteria al numero 06-9424760 o anche al 3394670591”. Infine, nell’ambito degli eventi di carattere aziendale che già da tempo vengono organizzati presso il Villa Mercede Padel Club, il prossimo venerdì 9 giugno (dalle ore 14,30) si terrà il primo torneo “Gesca” riservato ai titolari di uno studio commercialista. Un’opportunità di divertimento unita anche a un approfondimento del mondo Sistemi e della soluzione Profis, vista che sarà attivato un “corner” dove si terranno per tutta la durata del torneo alcune sessioni di mezz’ora per parlare dell’argomento.