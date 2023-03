Villa Mercede Padel Club, aperte iscrizioni per i soci e tesseramenti nell’Academy

Frascati (Rm) – L’attività del Villa Mercede Padel Club sta entrando nel vivo. I lavori al circolo tuscolano hanno imboccato la “dirittura d’arrivo” e nel giro di qualche settimana il “gioiello” studiato dalla proprietà sarà realtà come conferma Luigi Clarioni. “Abbiamo voglia di portare avanti un modello di “villaggio” in cui alla parte agonistica si affiancherà quella degli eventi. Abbiamo ufficialmente aperto i tesseramenti per la nostra Academy dove tutte le persone dagli 8 anni in su potranno iniziare a seguire corsi di padel: il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento nel circuito nazionale e internazionale, formando atleti che possano diventare dei protagonisti assoluti in questa disciplina e, non a caso, per farlo abbiamo scelto uno staff tecnico di prim’ordine guidato da Saverio Palmieri e Chiara Pappacena. Ma al tempo stesso abbiamo anche aperto le iscrizioni per i soci del nostro circolo che non vuole essere solamente un “affittacampi”, ma un luogo dove passare del tempo e usufruire dei tantissimi servizi della nostra struttura: dall’hotel per trascorrere magari un week-end nel nostro territorio alla spa, ai servizi di estetica, all’affitto delle biciclette o delle macchine, alla piscina, alla pizzeria e al cocktail bar che nasceranno nella zona dei campi assieme ovviamente agli spogliatoi (che saranno ultimati prossimamente, ndr) e all’angolo shop dove saranno venduti capi di abbigliamento sportivo specifici del padel. Inoltre creeremo una serie di eventi di intrattenimento, in special modo serali, per dare ancora più colore alla nostra area padel” conclude Clarioni. Insomma il Villa Mercede Padel Club vuole fare le cose in grande.