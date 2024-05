A Villa Borghese la 91esima edizione di Piazza di Siena

Dal 22 al 26 maggio a Villa Borghese si terrà la 91esima edizione di Piazza di Siena, che arricchisce la fitta agenda di eventi sportivi nella Capitale (Internazionali di tennis ed Europei di Atletica Leggera per citarne alcuni, ndr).

Il pubblico potrà assistere gratuitamente al programma sportivo che si svilupperà fra l’Ovale verde più ammirato al mondo e l’impianto del Galoppatoio riqualificato grazie all’impegno di Sport e Salute e FISE.

Fra i vari interventi oltre a quello al Galoppatoio, c’è stato l’ampliamento con 4mila metri di tappeto verde dell’Ovale con la rimozione definitiva della staccionata. Allo stesso tempo si è proceduto all’azione conservativa e migliorativa della Valle dei Platani dove gli undici alberi del ‘600 definiti romanticamente 'Sentinelle dell'Eternità' di Roma, e quelli più giovani sono stati sottoposti ad opera di 'alleggerimento' per garantire luce e corrette funzioni vitali. Il tutto, anche grazie a una nuova recinzione, una segnaletica divulgativa efficace e un impianto di irrigazione.

Oltre all’attenzione al verde e allo sport, Piazza di Siena apre le porte alle grandi mostre d’arte dei musei di Villa Borghese. Infatti dal 22 maggio al 15 settembre 2024 sarà in esposizione la mostra curata da Sandro Santolini ‘Questo è Aquilino figlio del vento’, nella quale saranno esposti i ritratti dei cavalli Rospigliosi dalle collezioni capitoline, composta da una serie di tele del pittore tedesco Johan Reder, alle quali si aggiunge un dipinto di Paolo Monaldi, che ritraggono i celebri cavalli di Camillo Rospigliosi. Una mostra promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con FISE e Sport e Salute e Servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Presente anche il rilievo scultoreo Il Rilievo del Cavaliere. Non mancherà nemmeno la grande musica classifica con il grande concerto previsto per la giornata di apertura dell’orchestra diretta dal Maestro Alvise Casellati.

“Piazza di Siena è un po' la Wimbledon degli sport equestri, per bellezza, complessità e per la presenza di tantissimi atleti”– commenta l’Assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato che aggiunge – “Ed è l'emblema di come la collaborazione di tutti porti a godere di un bene che fino a poco tempo fa non era come lo vediamo oggi. E gli interventi continueranno”.

L’Assessore al Turismo, Ambiente e Sport, Elena Palazzo dichiara: “Con il contributo delle istituzioni stiamo iniziando a fare un lavoro di squadra, e non è una cosa scontata. Ma mi piace sottolineare la bellezza di tutto questo: un evento a impatto zero, che ha la caratteristica di calarsi nel massimo rispetto di un luogo iconico come Villa Borghese”.

“Sport e Salute con Fise ha l'onore di prendersi cura di questo luogo magico. Facciamo manutenzione di questo sito e delle zone limitrofe, prendendoci cura di un pezzo della città: è qualcosa che ci rende orgogliosi” dice il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

Marco Di Paola presidente della FISE conclude: “Il 91° CSIO di Piazza di Siena – Master D’Inzeo è l’occasione per tutti di vivere un evento sportivo internazionale all’interno di un bene monumentale. Un evento che è veicolo di valori e bellezza del nostro Paese”.