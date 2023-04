ULN Consalvo, si accende la “macchina organizzativa” del nuovo centro estivo

Roma – C’è già aria d’estate all’ULN Consalvo. La società capitolina si sta organizzando per il nuovo centro estivo, quest’anno affidato all’Asd Drago Sport dei tecnici Uefa Vincenzo Ligori e Mirko Fioretto. “Partiremo lunedì 12 giugno e andremo avanti fino alla riapertura delle scuole, con una pausa di due settimane a cavallo di Ferragosto – specifica Ligori – La nostra associazione è specializzata in questo genere di attività da quasi vent’anni: lo abbiamo fatto prima come operatori e poi come organizzatori sotto il marchio di Dragolandia. Attualmente abbiamo accordi a Monteverde e appunto con l’ULN Consalvo. La nostra filosofia è quella di pensare solamente al divertimento dei bambini e delle bambine: il centro estivo sarà improntato in mattinata su varie discipline sportive (oltre al calcio si giocherà anche a pallavolo, mini basket, tennis, beach tennis, dodgeball e poi ci sarà la piscina con giochi d’acqua). Nel post pranzo spazio ad attività più tranquille a livello culturale (didattica teatrale e musicale), ma anche a giochi a gruppi o “di piazza”. Ci saranno anche feste a tema durante le varie settimane e chi vorrà avrà la possibilità di essere inserito in un percorso di formazione tecnica calcistica gestito da noi tramite la Mv Soccer Academy. L’obiettivo è quello di fare interagire il più possibile i ragazzi che saranno comunque divisi per fasce d’età. Stiamo valutando se fare un open day per presentare le attività”. Ligori spiega come la sua associazione sia arrivata all’accordo con l’ULN Consalvo: “Conosco da tempo il segretario Salvatore Piscopo e sua moglie Anna, da una chiacchierata è nata questa possibilità, poi ci siamo presentati al professore Umberto Consalvo e alla vice presidentessa Francesca Spila. Con la società c’è stata massima collaborazione sin da subito e adesso siamo nella fase dei colloqui per la formazione del personale”. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere alla segreteria dell’ULN Consalvo oppure sul sito www.asddragosport.com, nella pagina centri estivi dove c’è anche opuscolo informativo da poter scaricare e i numeri dedicati da contattare.