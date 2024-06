Tweener Padel Club Frascati, un successo il torneo misto e maschile

Frascati (Rm) – E’ stato un successone il torneo denominato “Night Padel Battle”, andato in scena venerdì scorso presso i campi del Tweener Padel Club Frascati. Per la prima volta dall’inizio della nuova gestione curata dalla famiglia Giovannini, il circolo di via delle Cisternole ha ospitato un torneo misto, oltre che quello maschile. “Siamo molto contenti dei riscontri avuti sia in fase di organizzazione di questo torneo che è andato sold out nel giro di pochi giorni, sia durante e dopo la disputa dello stesso” dicono dallo staff del Tweener Padel Club Frascati ovviamente presente in massa all’evento col direttore tecnico Lorenzo Manieri, gli istruttori Michele Mattioli e Luca Olivia e la segretaria Martina Sambucini. Sono state ben 28 le coppie ai nastri di partenza dei due tornei che si sono svolti a partire dalle ore 18 con una formula simile: una prima fase “open”, poi la divisione dei vari team nei tornei Gold, Silver e Bronze a seconda del piazzamento nel girone. A seguire si è andati avanti con la fase eliminatoria e poi con le finalissime dei vari tabelloni. La chiusura delle premiazioni c’è stata a mezzanotte inoltrata e nel corso della serata sono stati offerti a tutti i partecipanti gli aperitivi e anche la cena barbecue, ma anche dell’apprezzabile musica curata dal dj Frankiejovannini. Buono anche il livello medio della competizione che ha visto trionfare nel maschile Gold la coppia composta da Mattia Giovannini e Gabriele Gentili (due ragazzi dell’Academy del Tweener Padel Club Frascati), mentre nel torneo Silver hanno conquistato il primo posto Roberto Fanasca e Marco Mazzone e nel Bronze Fabio Pelagaggi e Daniele Spinozzi. Appassionante anche il torneo misto dove nel Gold si è registrato il successo di Ilio Zanussi e Alessia Iafolla. Nel Silver trionfo della “coppia vip” composta dalla showgirl Alessia Mancini e da suo marito l’attore Flavio Montrucchio, mentre nel Bronze c’è stato il bis per Mattia Giovannini in coppia con la mamma Sara Messina. Il successo della manifestazione del 7 giugno ha spinto lo staff del Tweener Padel Club Frascati a organizzare un’immediata “replica”: venerdì 21 giugno, infatti, ci sarà la seconda edizione della “Night Padel Battle”, sempre dedicata a misto e maschile. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere ai canali social del Tweener Padel Club Frascati e al numero di telefono 3791122080.