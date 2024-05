Tweener Padel Club Frascati, il direttore tecnico Manieri: “Questo circolo ha potenzialità enormi”

Frascati (Rm) – Il Tweener Padel Club Frascati ha iniziato a muovere i primi passi da circa un mese eppure sta già provando a correre. Per farlo, il circolo gestito dalla famiglia Giovannini, si è affidato a uno staff tecnico-organizzativo di prim’ordine. Il ruolo di direttore tecnico è stato affidato all’istruttore federale Lorenzo Manieri che spiega cosa l’ha portato a sposare il progetto del circolo di via delle Cisternole: “Conoscevo Mirko Giovannini e il figlio Mattia perché facevano lezione col sottoscritto. Tra noi è nato un rapporto di stima e fiducia e quando si è aperta la possibilità di poter cominciare questa avventura non ci ho pensato un solo momento. Al Tweener Padel Club Frascati farò anche lavoro di campo, ma mi occuperò anche della pianificazione del lavoro dei ragazzi dell’Accademy, in accordo anche con gli altri istruttori, ma anche dell’organizzazione di tutto il centro sportivo perché tra i progetti della proprietà c’è quello di aprirsi anche ad altre discipline. Inoltre curerò la gestione del magazzino e dei materiali, i rapporti con la Federazione e l’organizzazione dei tornei. Insomma, il lavoro da fare è veramente tanto, ma sono fortemente stimolato nell’affrontare questa avventura”. Manieri è convinto che «il Tweener Padel Club Frascati abbia enormi potenzialità, sia per la posizione strategica del circolo sia per l’ambiente dove sono inseriti i campi e per gli spazi a disposizione. Un salto di qualità verrà fatto già con l’imminente apertura del ristorante e del bar che si trovano a pochi passi dai campi e, tra settembre e ottobre, con la copertura di cinque dei sette campi stessi”. Tra gli aspetti fondamentali per la riuscita del progetto c’è la forte unità d’intenti all’interno dello staff: “Con gli istruttori Michele Mattioli e Luca Olivia, il responsabile della segreteria Mattia Giovannini e la segretaria Martina Sambucini c’è un rapporto di amicizia dentro e fuori dal circolo e così lavorare è decisamente più semplice e piacevole” conferma Manieri. Per tutte le informazioni, sono già attive le pagine Facebook, Instagram e Tik Tok del Tweener Padel Club Frascati e ci si può rivolgere anche al numero di telefono della segreteria al 3791122080.