Tre squadre romane alla fase Finale Nazionale Padel MSP Italia

Saranno tre le formazioni di Padel di Roma che dal 7 al 9 luglio 2023 parteciperanno all'ottava edizione della Finale Nazionale Padel MSP Italia che per la prima volta si terrà in Umbria.

Fra le tre squadre romane che parteciperanno alla fase finale ci saranno i campioni nazionali in carica del Mas Padel più le due finaliste del tabellone principale di Roma e Provinci di cui domani è in programma il sorteggio della fase ad eliminazione diretta.

Oltrei ai campioni di di Roma e del Lazio e dei padroni di casa della della Ternana Padel. parteciperanno alla finale del campionato nazionale amatoriale organizzato da MSP Italia squadre provenienti dall'Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Basilicata, Sardegna, Molise, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Campania e Lombardia.

La Coppa dei Club MSP, che ha segnato un record di iscrizioni, oltre allo sport rappresenta inclusione. Infatti nello stesso weekend della fase finale si terrà l'evento di Padel Mixto, con le coppie formate da un atleta normodotato e un atleta con disabilità, provenienti da otto Regioni (Lazio, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna, Veneto, Sicilia e Piemonte).

Claudio Briganti responsabile del settore padel di MSP Italia ha dichiarato: " Questo per noi rappresenta l’appuntamento più importante dell’anno e continuare il nostro tour per l’Italia è un grande motivo di orgoglio e soddisfazione, perchè dimostra come il nostro lavoro di promozione sportiva coinvolge tutte le Regioni del nostro Paese”.