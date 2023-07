Ad Ostia il Rome Cup RG 2023: il torneo internazionale di ginnastica ritmica

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2023 dalle ore 09:00 alle ore 21:00 presso il Palazzetto dello Sport Pala Pellicone di Ostia (via dei Sandolini 79) si terrà il Rome Cup Rhythmic Gymnastics 2023.

Il Rome Cup RG 2023 è il terzo torneo internazionale di Ginnastica Ritmica per club che vedrà partecipare oltre 250 giovani atlete da venti diversi paesi di tutto il mondo. La gara è riservata a tutte le atlete dai 8 anni in su, e prevede categorie di Allieve, Juniores e Seniores mentre per le più piccole è prevista la Baby Cup. La competizione è organizzata da Darina Yarish, tecnico responsabile della Asd Ritmica Dynamo.

L'ingresso all'evento patrocinato dal municipio X, è a titolo gratuito.