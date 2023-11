La raccolta fondi del Tevere EUR per il torneo di hockey in Turchia

La Tevere EUR squadra di hockey sul prato ha lanciato su GoFoundMe "Un sogno lungo una vita", una raccolta fondi per partecipare alla EuroHockey Club Challenge.

Il prestigioso torneo si disputerà fra il 17 e il 20 maggio 2024 a Konya in Turchia e la Tevere EUR ha guadagnato la qualificazione dopo il secondo posto raggiunto nel campionato più importante in Italia. La partecipazione alla competizione rappresenterebbe la prima opportunità per la squadra romana di rappresentare l'hockey italiano all'estero.

Il costo per la trasferta però è molto esoso e per questo Luca Da Gai e Andrea Corsi hanno lanciato la raccolta. “La trasferta per tutta la squadra costerà circa 18mila euro" - dichiarano - "Cerchiamo un contributo per rendere possibile il nostro sogno. Un grazie anticipato a tutti coloro che, leggendo queste poche parole, renderanno più vicino il traguardo dei 16mila euro”

Questo è il link per partecipare alla donazione