La terza tappa di Corri per il Verde al Parco Volusia con una dedica speciale a Giulia Cecchettin

Domenica 26 novembre si terrà la terza tappa di Corri per il Verde che sarà dedicato alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il nuovo appuntamento con la 52esima della storica manifestazione Uisp Roma si svolgerà nel quartiere di Grottarossa presso il Parco Volusia dove gli atleti e le atlete si sfideranno divisi in categoria in 7 percorsi stabiliti.

La giornata si aprirà con la consueta prova di 6 km riservata alle categorie maschili dai 18 anni in su, ovvero da Junior a Master, con partenza alle ore 09:30. Alle 10:30 è prevista la partenza delle categorie femminili dai 16 anni in su, ovvero da Allieve a Master su di un percorso di 4 km. A seguire sono previste le prove di 2 km (riservate a cadetti e cadette, ovvero giovani di 14 e 15 anni), quella di 1.5 km (ragazze e ragazzi di 12-13 anni) e infine quella di 1 km per esordienti femminili e maschili, di 10-11 anni. Poi toccherà ai giovanissimi dai 6 ai 9 anni su circuiti dalla lunghezza variabile da 600 a 300 metri.

“Questa tappa ha l’obiettivo di mettere nuovamente in luce il parco, facendolo riscoprire a tutte le podiste e podisti della manifestazione” dichiara il presidente Uisp Roma Simone Menichetti. L’appuntamento riserverà una dedica speciale a Giulia Cecchettin la giovane uccisa pochi giorni fa. “Alla luce dell’episodio di cronaca che ci ha segnato profondamente” – sottolinea Menichetti – “crediamo sia necessario fermarsi e riflettere, senza abbandonarsi a parole e frasi di circostanza buone per le prime ore di indignazione, per far sì che un cambiamento significativo parta dalla base della nostra società, a iniziare dagli uomini”.

Il prossimo appuntamento con Corri per il Verde si terrà al Parco di Tor Tre Teste domenica 10 dicembre. La manifestazione è organizzata dall'Uisp di Roma con il patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio, di Roma Natura e della Fidal Lazio.