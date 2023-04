Giovedì 27 aprile presso il Circolo Sportivo Montecitorio è stata presentata la terza edizione dello Sprint Festival, il circuito internazionale di atletica leggera dedicata alla velocità su pista.

Lo Sprint Festival si articolerà in più appuntamento. In quello di Roma in data 30 aprile allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea ampio spazio ai giovani con tante sfide interessanti. Fra i protagonisti l’ostacolista Lorenzo Ndele Simonelli si cimenterà sui 100m, insieme a Marco Ricci e Angelo Ulisse. Sui 150m, il “veterano” Nicholas Artuso dovrà vedersela con Junior Tardiolie con il giovanissimo Diego Nappi, entrambi in grande crescita. Al via sui 300m Daniele Groos, che proverà ad avere la meglio sul ben più esperto Lapo Bianciardi. Al femminile, esordio stagionale sui 150m per Eleonora Ricci, che per la prima volta vestirà i colori della sua nuova società, le Fiamme Gialle. Attenzione alla sfida sui 300m tra Eloisa Coiro e Alessandra Bonora, entrambe abituate a distanze più lunghe.

All'appuntamento di Firenze (7 maggio) spazio invece alla staffetta 4x100 che vedrà partecipare tre degli staffettisti oro olimpici a Tokyo 2020: Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu. A sostituire Jacobs uno fra Marco Ricci e Matteo Melluzzo e nel femminile, la formazione che ai Mondiali di Eugene dello scorso anno ha stabilito il nuovo primato italiano: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana.

Direttori dello Sprint Festival Claudio Licciardello e Andrea Amato che annunciano l'edizione 2023 come una grande festa: "Sarà una grande festa per chi ama e pratica l’atletica". Queste le parole del Presidente FIDAL Stefano Mei: “Questi ragazzi hanno la grinta giusta per portare in alto questo progetto. Sprintfestival è una ricetta di idee. È il momento storico adatto per puntare sull’atletica leggera".

Gli appuntamenti potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale Atletica TV.