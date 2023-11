Al Liceo Scientifico Plinio Seniore arriva il teqball

Il Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma è stato palcoscenico di due giornate all'insegna del Teqball, il nuovo sport ormai sempre più in voga tra i più giovani.

L’iniziativa rientra nel progetto EU Teq Games finanziato dalla Commissione Europea e portato avanti dalla S.S. Lazio Teqball con l’obiettivo di promuovere questa nuova disciplina sportiva fra le scuole.

Cos’è il Teqball

Il teqball è uno sport con un pallone da calcio che si gioca su un tavolo curvo. Durante una partita i giocatori devono colpire il pallone, stile tennis da tavolo, con qualsiasi parte del corpo esclusion fatta per braccia e mani. Si può giocare 1 vs 1, o in squadre 2vs2. È rappresentata a livello internazionale dalla FITEQ (Federazione Internazionale di TEQball) e nel novembre 2020 la FITEQ è entrata a far parte della Global Association of International Sports Federations.

Il teqball al Liceo Plinio Seniore

Le 48 ore di Teqball nell’istituto romano si sono divise in due parti. La prima teorica in cui si è parlato e discusso di curiosità, regolamento con tecnici e dirigenti, con la proiezione delle azioni da gioco più entusiasmanti. La seconda è stata pratica con la S.S. Lazio Teqball che ha donato al Liceo i tavoli da gioco che sono serviti ad una dimostrazione pratica da parte dei giocatori della squadra biancoceleste e che poi ha visto l’esibizione degli studenti.

Andrea Paolini presidente della S.S. Lazio Teqball ha commentato: “Siamo davvero felici di avere a bordo in questo Progetto un liceo storico come il Plinio i cui studenti hanno dimostrato grande interesse, entusiasmo e anche notevoli qualità. Siamo convinti che per lo sviluppo del Teqball in Italia sia imprescindibile la diffusione del gioco fra i più giovani, col conseguente incremento del numero dei praticanti. Le scuole, da questo punto di vista, rappresentano un bacino importantissimo tant’è che siamo già in contatto con altri Istituti per replicare l’iniziativa.”