Internazionali tennis Roma 2022: tennisti, programma e dove vedere le partite in tv

Da lunedì 9 maggio fino a domenica 15, Roma sarà il centro mondiale del tennis. Infatti in questi giorni hanno preso il via sui campi del Foro Italico gli Internazionali di tennis Roma 2022, lo storico torneo tennistico della Capitale arrivato alla sua 79esima edizione.

Il programma

Gli Internazionali di Roma devono ancora entrare nel vivo, con i big che scenderanno sul campo rosso del Foro Italico nella prossima settimana. In questa prima parte infatti si sta disputando la quarta giornata delle pre-qualificazioni con tabelloni di singolare maschile e femminile da 40 giocatori ciascuno a cui partecipano giocatori e giocatrici emersi dai tornei open BNL giocati nei mesi scorsi in tutte le regioni d’Italia, insieme a 12 atleti e 8 atlete segnalati dal Settore Tecnico Nazionale della FIT. Questi tabelloni daranno accesso agli IBI 2022 grazie all’assegnazione di 2 wild card per il tabellone principale maschile e di 4 wild card per le qualificazioni maschili e altrettante per le qualificazioni femminili.

Le finali maschile e femminile del torneo si disputeranno domenica 15 maggio.

I tennisti

Prenderà parte al torneo romano, nonostante qualche problema fisico, Rafa Nada imperatore di roma con be 10 successi (record e ultimo trionfo lo scorso anno) ottenuti sul campo del Pietrangeli. Presente anche il connazionale e promessa del tennis mondiale Carlos Alcaraz (18 anni). Non mancherà nemmeno il discusso Djokovic, così come ci saranno Medvedev, Zverev e Tsitsipas. Per le donne presente Swiatek favorita alla vittoria finale dopo il successo del Roland Garros 2020.

Regolarmente inscritti al torneo gli atleti russi e bielorussi.

Il tabellone

Gli italiani

Sono sei i tennisti italiani che parteciperanno agli Internazionali di Roma. Al tabellone principale infatti troviamo Musetti, Cobolli, Sinner, Fognini e Sonega fra gli uomini, e Camilla Giorgi fra le donne. Matteo Berrettini, tennista romano e bandiera del tennis italiano del mondo sarà il grande assente a causa dell'operazione alla mano destra dopo l'infortunio rimediato a Miami.

I biglietti

Il Foro Italico va verso il sold out. Dopo due anni senza pubblico infatti le tribune sono riaperte e la gente sta andando a caccia dei biglietti rimasti. Per le finalissime del 15 maggio il costo dei biglietti varia da 232 a 1.045 euro.

Dove vedere gli Internazionali

Le partite degli Internazionali di Roma 2022 si potranno vedere in diretta su Sky sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV. In chiaro sui canali Mediaset Italia 1 e Canale 20 sarà trasmesso un match al giorno mentre un secondo match del tabellone maschile si potrà vedere in differita serale su SuperTennis canale 64 del digitale terrestre, che trasmetterà in diretta i match femminili in quanto detentore dei diritti WTA.