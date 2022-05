"Tennis&Friends": al Foro Italico sport e prevenzione fra vip e politici

Si è conclusa oggi alle 18, con una grande partecipazione di pubblico la giornata di Tennis & Friends - Salute e Sport, il progetto sociale che promuove la prevenzione gratuita e la salute attraverso lo Sport.

La giornata

Nella giornata odierna i medici specialisti volontari hanno effettuato oltre 500 visite specialistiche e screening gratuiti nell'ambito di due percorsi sanitari (nutrizionale e cardiovascolare) organizzati in collaborazione con l’Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute S.p.A. Tennis & Friends ha inoltre supportato la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina.

Molti gli ambassador scesi in campo per la prevenzione a partire dal primo match nel quale si sono sfidati Vito Cozzoli e Vincent Candela ex campione d'Italia con la maglia della Roma nel 2001 vs Tathiana Garbin e Stefano Meloccaro; protagonista del torneo il giovane campione italiano Lorenzo Musetti in coppia con Filippo Volandri vs Paolo Bonolis e Anastasia Burnett.

I commenti

Emozionato come in ogni edizione il professore e ideatore dell'evento, presidente di Friends For Healt Onlus Giorgio Menschincheri: "Riempie di soddisfazione il numero di persone che Tennis & Friends riesce ad aggregare tra salute, sport e personaggi della cultura. Grazie alle istituzioni che ogni anno partecipano e sostengono il nostro progetto nel quale la prevenzione è protagonista assoluta. Insieme a Roma Capitale e alla Regione Lazio, stiamo mettendo a punto un progetto specifico per le scuole: lo sport è salute e riuscire a portarlo nelle scuole di I e II livello è basilare per formare non solo la mente ma anche il corpo delle giovani generazioni.” Giorgio Meneschincheri, presidente di Friends For Health Onlus”

Al taglio del nastro dell'evento di oggi presente Nicola Zingaretti."Tennis & Friends è un appuntamento irrinunciabile. È un evento che promuove la cultura alla prevenzione, pilastro del sistema sanitario e che, oggi più che mai, deve essere al centro dell’attenzione di tutti noi. Dopo le difficoltà legate alla pandemia, è necessario rilanciare con forza le attività di screening e una manifestazione come questa che permette ai cittadini di accedere gratuitamente alle visite di controllo diventa ancora più importante, perché promuove allo stesso tempo, grazie alle tante iniziative correlate, una larga campagna di sensibilizzazione diretta ai cittadini di tutti le età - ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, che ha poi aggiunto - "Credo infine che adottare corretti stili di vita, in una magica sinergia tra sport e salute, sia la migliore precauzione per ogni tipo di patologia. Facciamo attenzione, dunque, e soprattutto facciamo sempre i controlli consigliati".

I prossimi appuntamenti

Quello di oggi è stato soltanto un assaggio di quello che sarà Tennis & Friends. La manifestazione infatti tornerà a Roma per la sua 12esima edizione dal 7 al 9 ottobre 2022, mentre prima sarà a Torino (16-18 settembre) in veste di Official Charity delle Nitto ATP Finals.