Tennis, il Circolo Canottieri Roma conquista la storica promozione in B1

La squadra di tennis del Circolo Canottieri Roma vola in Serie B1. I giallorossi hanno conquistato la storica promozione dopo il successo contro il Canottieri Ticino di Pavia.

La squadra capitolina arrivata seconda nel proprio girone di Serie B2 hanno superato i playoff per il salto di categoria (il secondo in 3 anni, ndr) dove hanno affrontato la formazione lombarda. L’andata fuori casa è terminata col risultato di 3-3 dopo quattro singoli e due doppi. Stesso risultato al ritorno a Roma. Ecco allora che la promozione si è decisa in uno spareggio giocato in doppio da Gabriele Noce e Gianrocco De Filippo vinto col punteggio di 6-4, 7-5 con punto della vittoria messa a segno da Noce con un perfetto smash.

Questi i componenti della squadra Circolo Canottieri Roma guidata da Baldassarri Daniele, Bruno Orecchio e Mogos Alessandro