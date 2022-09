Ssd Colonna, il settore pattinaggio riparte di slancio

Colonna (Rm) – Ha celebrato il suo open day di presentazione sabato scorso. Ma ormai il settore pattinaggio ha preso uno spazio importante all’interno della Ssd Colonna, crescendo in modo costante anno dopo anno sia a livello numerico che per soddisfazioni ottenute. “Siamo molto contenti di come stiano andando le cose ormai da tempo – dice la dirigente responsabile Roberta Castaldi – Sabato è stata fatta un’esibizione dimostrativa con tutte le allieve dello scorso anno, davanti agli occhi delle nuove arrivate. Lo staff tecnico è stato confermato praticamente in toto con Federico Tassini (che tra l’altro sosterrà da atleta i mondiali a novembre con la Roma Roller Team, ndr), Naomi Romagnoli, Alessia Giovannetti e la new entry Michela Stazi. Ma siamo molto contenti perché, dal primo settembre, abbiamo registrato oltre quindici nuove tesserate tra cui la piccola Maria Vittoria Furcolo, tre anni: una ragazzina fantastica che vive per i pattini, un vero e proprio “spot” per il nostro settore. Infine, volevo rivolgere il nostro più grande in bocca al lupo a Giorgia Galuppi che, durante una sessione di allenamento, si è procurata la rottura della tibia e del perone: le auguriamo una pronta ripresa e la aspettiamo al più presto in palestra”. La Castaldi ricorda come è strutturato il settore pattinaggio della Ssd Colonna: “Le ragazze vengono divise in cinque gruppi, a seconda delle competenze tecniche di ognuna di loro: c’è il corso denominato “Primi passi”, quello chiamato “Avviamento base” e poi ancora “Avviamento avanzato”, “Intermedio” e “Avanzato”. Gli allenamenti si tengono lunedì, mercoledì, venerdì e sabato con orari che variano a seconda dei gruppi di riferimento. Per chiunque volesse ulteriori informazioni può contattarci al numero 366.4957577 oppure semplicemente venire nel nostro pallone polivalente e fare una prova gratuita per capire come lavoriamo”. Ancora da definire con precisione il calendario degli appuntamenti: “Ci potrebbe essere qualche impegno ufficiale anche tra novembre e dicembre, poi sotto Natale il gruppo si esibirà nel consueto saggio, poi tra dicembre e gennaio organizzeremo il secondo trofeo “New Energy” nel nostro pallone polivalente e da febbraio scatteranno tutte le gare ufficiali federali e promozionali”.