Ssd Colonna, il settore pattinaggio festeggia il tecnico Federico Tassini: è ancora sul tetto del mondo

Colonna (Rm) – Il settore pattinaggio della Ssd Colonna è in festa. Non solo per l’apertura di una nuova stagione che s’annuncia ricca di soddisfazioni visti i numeri di tesserati in costante aumento, ma anche per lo splendido titolo di campione del mondo conquistato da Federico Tassini. Il responsabile tecnico del settore pattinaggio colonnese si è confermato anche atleta di primissimo livello in questo 2021 da urlo con la squadra della Roma Roller Team: dopo la vittoria ai campionati italiani, è arrivato il secondo posto agli europei e sabato scorso (in Paraguay) pure il secondo titolo consecutivo di campioni del mondo.

“E’ un grande orgoglio per la nostra società avere nello staff tecnico un personaggio di questo spessore – dice Roberta Castaldi, responsabile organizzativa del settore pattinaggio della Ssd Colonna – Da quando Tassini è entrato a far parte del nostro club, abbiamo avuto un sensibile aumento del numero dei tesserati, ma anche della qualità delle loro prestazioni. Una persona semplice a dispetto di un curriculum da grandissimo atleta: Federico ha saputo conquistarsi il rispetto e la stima di tutto l’ambiente, entrando in totale sintonia con tutti i cinque gruppi (di varie età) del settore pattinaggio della Ssd Colonna e con la dirigenza.

Sabato prossimo tornerà a Colonna e stiamo già organizzando qualcosa per festeggiarlo nella maniera migliore”. Intanto la società è molto felice per il riscontro che arriva dalle famiglie del territorio: “Lo scorso 11 settembre abbiamo organizzato un evento di esibizione delle nostre atlete, proprio alla presenza di Tassini, e anche quello ha contribuito ad attirare altri nuovi tesserati. Il nostro gruppo sta preparando i saggi di Natale, Covid permettendo, in attesa del ritorno alle gare ufficiali che dovrebbe avvenire nel 2022, a meno che il Coni e le Federazioni non organizzino qualcosa prima della fine dell’anno. Nel caso, comunque, ci faremo trovare pronti”.