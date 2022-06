Ssd Colonna (pattinaggio), che spettacolo

Colonna (Rm) – Il settore pattinaggio del Colonna non smette di stupire. La società castellana ha festeggiato domenica ben cinque successi al Trofeo Lazio, competizione organizzata dalla Federazione la cui terza e ultima tappa si è tenuta presso l’impianto romano del “Tre Fontane”. Il Colonna (seguito sul posto pure dal consigliere delegato allo sport Giorgio Cascia) si è presentato all’appuntamento con tredici atleti e cinque di questi si sono classificati al primo posto nella classifica generale che somma i punti ottenuti in tutte le tappe. Due di questi cinque giovani atleti sono maschietti: si tratta di Mario Cascia (classe 2009) e Christian Pellini (2010) che sono saliti sul gradino più alto del podio vincendo tutte e tre le tappe del Trofeo Lazio. Primo posto in classifica generale anche per tre ragazze nate nel 2012, ovvero Viola Lattanzio (che è arrivata terza nell’appuntamento di domenica), Valentina Galli (seconda domenica scorsa) e Cristiana Mehedincu (anche lei seconda nell’ultima tappa del trofeo). Ma il settore pattinaggio del Colonna, domenica scorsa, ha applaudito anche le vittorie di tappa delle due atlete classe 2009 Lucilla Martignetti e Gaia Randolfi e della classe 2013 Mia Furcolo, oltre ai terzi posti di Francesca Guidotto e Sofia Coresi (entrambe classe 2009), al quarto di Sofia Proietto (2013), al quinto di Stella Risa (2012) e al sesto di Noemi Venditti (2009). Le ragazze sono state seguite in gara dallo staff tecnico composto da Federico Tassini, Naomi Romagnoli e Michela Stasi che tra l’altro saranno presenti dal 22 al 25 giugno prossimi anche a Roccaraso per un trofeo nazionale dedicato alle giovani promesse a cui prenderanno parte dieci ragazze del Colonna. L’intero settore pattinaggio, poi, “saluterà” la stagione il prossimo 2 luglio con una piccola esibizione in piazzale Capogrossi e a seguire (per chi vorrà) anche un pranzo insieme. Intanto per tutto il mese di giugno sono aperti gli “open day” per fare prove gratuite: per tutte le informazioni ci si può rivolgere direttamente alla dirigente responsabile del settore Roberta Castaldi (contattabile al 366.4957577). Infine il Colonna applaude i tecnici Federico Tassini e Naomi Romagnoli che recentemente hanno vinto rispettivamente la medaglia d’argento ai campionati italiani a squadre (con la Roma Roller Team) e il titolo di campionessa regionale federale e Uisp (con la Talents di Roma).