Ssd Colonna (pattinaggio), buoni risultati nelle prime tappe del campionato Formula della Uisp

Colonna (Rm) – Per il settore pattinaggio del Colonna è tempo di gare. Come da tradizione, i primi mesi dell’anno sono dedicati a una serie di eventi che permettono allo staff tecnico di avere il termometro della crescita dei vari ragazzi. Nei primi due week-end di marzo ci sono state altrettante tappe del campionato provinciale Formula organizzato dalla Uisp. Il 2 marzo scorso si è gareggiato a Corviale e lì c’erano quattro ragazzi del Colonna: Sofia Coresi (classe 2012) si è piazzata al quinto posto nella sua categoria, mentre un po’ più indietro sono arrivate le altre due 2012 Asia Filosa e Ilary Bonesi e la classe 2011 Sofia Galifi, comunque autrici di una discreta prestazione. Sabato scorso il campionato Formula si è spostato al Divino Amore dove erano presenti tre ragazzi del Colonna: Mario Cascia (classe 2009) ha vinto nella sua categoria, mentre Christian Pellini (2010) ha ottenuto un ottimo secondo posto. Discreta anche la gara di Lucilla Martignetti (2009), mentre non ha potuto partecipare per motivi personali Greta Empoli (2013). Le finali regionali di questo campionato si terranno il 3 e 4 maggio a Roma e anche lì Colonna avrà alcuni rappresentanti. Ma il calendario è fitto di impegni: i prossimi 23 e 24 marzo all’Eur saranno presenti circa 25 atleti per partecipare alla prima tappa del “Trofeo Lazio”, competizione organizzata dalla Federazione. Tantissimi atleti saranno ai nastri di partenza del “Pattino d’argento”, manifestazione organizzata dalla Uisp e programmata a Fiumicino il 20, 21 e 25 aprile. Lo staff, guidato dal responsabile tecnico Federico Tassini (che tra un paio di settimane disputerà da atleta il campionato italiano con la sua squadra Roma Roller Team) e formato anche da figure di grosso spessore come Roberto Gostoli, Alessia Giovannetti e Michela Stazi, è molto soddisfatto del lavoro che stanno portando avanti tutti gli atleti, dai più piccoli ai più grandi. Per tutti coloro che volessero avvicinarsi al settore pattinaggio del Colonna, ci si può rivolgere alla responsabile organizzativa Roberta Castaldi al numero 3664957577.