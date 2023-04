Ssd Colonna, il settore pattinaggio spopola al “Pattino d’argento”

Colonna (Rm) – Il settore pattinaggio del Colonna si è letteralmente scatenato nella prima tappa del “Pattino d’argento”, trofeo organizzato dall’ente promozionale Uisp nei giorni del 22, 23 e 25 aprile. Una manifestazione ormai tradizionale che si è tenuta a Fiumicino e ha coinvolto la bellezza di circa novecento atleti, di cui 30 in rappresentanza del Colonna (di età compresa tra i 5 e i 16 anni). E i tesserati del club castellano hanno risposto alla grandissima, piazzandosi tutti sui primi due gradini del podio: in 26 hanno vinto la gara della loro categoria, mentre quattro si sono piazzati secondi. “Un risultato davvero incredibile che non si è mai verificato con questi numeri – sottolinea la dirigente responsabile del settore Roberta Castaldi – E’ una enorme soddisfazione per la nostra società e un ringraziamento di vero cuore va a tutti i tecnici che hanno permesso una crescita di questo tipo dei nostri ragazzi: dal responsabile Federico Tassini alle collaboratrici Naomi Romagnoli, Alessia Giovannetti e Michela Stazi”. Intanto il settore pattinaggio ha già cerchiato in rosso un’altra data: il 6 e 7 maggio prossimi si disputeranno i campionati regionali Formula organizzati dalla Federazione e il Colonna sarà rappresentato da quattro ragazzi, ovvero Lucilla Martignetti (classe 2009), Christian Pellini (2010), Sofia Galisi (2011) e Mario Cascia (2009). Successivamente ci sarà la seconda tappa del “Pattino d’argento” a giugno e anche in quell’occasione le aspettative sui ragazzi del Colonna sono molto alte. Infine il club castellano rivolge un grande in bocca al lupo al tecnico Federico Tassini che il 3 maggio partirà alla volta del Portogallo dove il 5 e il 6 affronterà i campionati europei da atleta con la società della Roma Roller Team. Intanto domenica scorsa è stata una giornata speciale anche per le giovanissime ragazze del settore minivolley della Ssd Colonna allenate da coach Guglielmo Ciurlante che hanno disputato la prima “partitina” contro le pari età del San Nilo Grottaferrata guidate da coach Lillo Marcelli.