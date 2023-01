"Sport di Tutti": il nuovo piano di Sport e Salute. Come partecipare

Si chiama Sport di Tutti il piano predisposto da Sport e Salute, su iniziativa del Ministro per lo Sport e i Giovani e per il tramite del Dipartimento per lo Sport per abbattere le barriere di accesso allo sport, promuovendo l’inclusione e l’integrazione.

Il piano si avvarrà di uno stanziamento totale di 15,7 milioni di euro, con bandi e avvisi pubblici destinati ai Comuni e a 12mila tra ASD, SSD ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, e coinvolgerà più di 1 milione di cittadini.

All'interno del piano Sport di Tutti, sono compresi diversi i progetti fra i quali:

"Quartieri": l'alleanza educativa tra il sistema sportivo e il Terzo Settore grazie a presidi al servizio delle comunità;

"Inclusione": sport come strumento di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, garantendo a tutti l'accesso alla pratica sportiva.

Carceri” che fornisce un’opportunità di rieducazione ai detenuti attraverso il potenziamento dell’attività sportiva negli istituti penitenziari per adulti e minorenni in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

“Parchi” nato dalla collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI con l’obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero.

Sul sito di Sport e Salute è possibile consultare nel dettaglio gli avvisi pubblici.