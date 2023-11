Gli sport da combattimento contro la violenza sulle donne

Sabato 25 novembre alle ore 18:00 presso il San Gabriel Gymnasium (Piazzale Marcellino Champagnat) si terrà “Fight The Violence” l’iniziativa dell’associazione The Shadow Project per promuovere attraverso gli sport da combattimento la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

All’appuntamento non mancherà Gloria Peritore pugile, tre volte campionessa mondiale di kickboxing e presidente dell’associazione The Shadow Project. Insieme a lei ci saranno anche Luigi Busà oro olimpico di karate, ma anche figure istituzionali come l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e vari esponenti delle istituzioni.

La serata sarà momento di confronto e dialogo fra le associazioni antiviolenza fra cui Alteya e Donnexstrada, con varie icone sportive del mondo fighting. Successivamente ci sarà il Fightwork, un allenamento misto tra uomini e donne senza contatto al fine di diffondere i valori degli sport da combattimento per stigmatizzare la violenza

Obiettivo di Fight The Violence, come sottolineato da Peritore è: “Dimostrare che gli sport da combattimento possono essere un buon deterrente contro la violenza. L’orribile piaga del femminicidio si può contrastare insieme, uomini e donne uniti nel rispetto degli uni verso le altre e viceversa: in famiglia, nelle scuole, sul lavoro e nello sport”

L’evento ad ingresso gratuito e aperto al pubblico, è realizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Educativo Nazionale e patrocinato da Roma Capitale e dalla Regione Lazio.