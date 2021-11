La SIS Roma batte il Como per 20 a 7 nella sesta gioranta della regular season del campionato di pallanuoto femminile serie A1. Sabato prossimo, alle ore 15, big match al Centro Federale FIN Freccia Rossa di Ostia con il Plebiscito Padova

La partita

Le ragazze di coach Marco Capanna chiudono, sul parziale di 5-0 la prima frazione, ipotecando il risultato finale. Le lombarde provano a rientrare nel secondo tempo ma la differenza tra le due squadre è netta e le romane portano a casa un 20-7 che conferma e rinforza le ambizioni di leadership nel massimo Campionato di pallanuoto femminile. In questo momento la SIS Roma gode di un attacco importante, con ben 99 gol fatti in campionato. Silvia Avegno guida la classifica dei marcatori con 21 gol seguita a brevissima distanza dalle compagne Ranalli e Tabani. Il terzetto della SIS ha già messo a segno 53 reti.

Le parole di Capanna

Il coach Marco Capanna fa il punto della situazione. “Sono soddisfatto sia per quello che produciamo che per quello che sbagliamo perché mi piace l’approccio di queste ragazze. Con il Como così come con la Vela Nuoto Ancona abbiamo fallito tanti gol spesso per frenesia, senza la giusta valutazione del tempo ancora mancante e delle alternative possibili ma c’è l’attitudine giusta a fare bene. Per i prossimi appuntamenti il calendario ci mette dinanzi a due settimane di impegni gravosi tra Campionato e Coppa Europea. Sabato prossimo 4 dicembre il Plebiscito Padova a Roma, poi martedì in Liguria con il Bogliasco, poi giovedì 9 la partenza per Atene dove affronteremo il secondo girone di Euro League nel quale vogliamo essere protagonisti! Infine in questa settimana completeremo il recupero di Sofia Giustini e Luna Di Claudio, che non hanno giocato nelle ultime due partite, per averle al meglio in questo periodo importante di competizioni, da Padova alla trasferta in Grecia, dove saremo anche al completo con l’arrivo della nostra atleta canadese La Roche”.