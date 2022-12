La SIS Roma vince a Catania

La SIS Roma vince la sesta giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile battendo per 22 a 3 il Catania in trasferta. Vittoria netta per le romane in testa alla classifica a pari punti con il Padova.

La partita

Nei primi due tempi è un dominio capitolino schiacciante. La SIS chiude il primo sul 6 a 0 e il secondo sul 7 a 0. Con un ampio margine la formazione di Capanna cala un pò il ritmo con la terza frazione chiusa sul 4 a 2. Nel quarto tempo il parziale è invece di 5 a 1. Sugli scudi Chiara Tabani (che guida la classifica dei marcatori del campionato), Cocchiere e Andrews autrici di un poker a testa.

Le parole di Capanna

Coach Capanna è soddisfato della prove delle sue ragazze ma l'attenzione è per la sfida al Padova "Sarà una partita importante ma il campionato è ancora lungo e tutto può succedere, è una sfida sentita tra due squadre che hanno dimostrato, ognuna per proprio conto, di avere una dimensione europea e di giocare una pallanuoto di alto livello. Incontrarsi in questa settimana non è il massimo ma noi vogliamo fare qualcosa di più di loro per provare a vincere questa partita. Siamo due squadre che ci conosciamo a memoria, sarà una gara di livello, come sempre e noi speriamo di fare meglio di loro, sarebbe un buon viatico in vista del secondo girone di Champion League”.

Il calendario

Mercoledì prossimo 7 dicembre, ore 19, alla piscina del Babel all’infernetto il team romano affronterà il Plebiscito Padova e poi, da venerdì 9 a domenica 11 dicembre, scatta al Centro FIN Freccia Rossa (Via delle Quinqueremi 100) il girone D di Champions con le romane che dovranno vedersela con: Olympiacos, campione d’Europa in carica, le greche del Vouliagmeni e le olandesi del ZV De Zaan, passano agli ottavi le prime due.