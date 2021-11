Buona la prima della SIS in Coppa dei Campioni

Inizia bene la stagione in Coppa dei Campioni della SIS Roma che nella prima partita del Girone B al Centro Federale Fin "Freccia Rossa" di Ostia travolge le olandesi del ZVL 1886 Center con un netto 20 a 7.

La partita

Le olandesi sono andate in vantaggio dopo pochi secondi, ma la SIS ha impiegato solo 50’ a riequilibrare la sfida e da quel momento il team romano ha preso le redini dell’incontro imponendo il suo maggiore tasso tecnico. Il primo tempo finisce 5-3 per la SIS Roma, alla ripresa del gioco la squadra del coach Marco Capanna cala un poker aperto da Chiara Ranalli e perfezionato da una fantastica tripletta di Sofia Giustini che ha fissato il punteggio sul 9-3 chiudendo, di fatto la partita. Nel terzo tempo le olandesi sono crollate sotto un pesantissimo parziale di 7-0, con ancora la scatenata Sofia Giustini e Silvia Avegno autrici di una doppietta personale. Nell’ultima frazione la SIS tira i remi in barca e finisce 3-3 tra gli applausi. Silvia Avegno sugli scudi con sei marcature nel corso del match, davanti a Sofia Giustini ma tutta la squadra ha girato a mille.

Il calendario

Le romane questa sera alle ore 21 affronteranno la squadra spagnola del MED CE Mediterrani che a sorpresa ha sconfitto le favoritissime ungheresi del FTC Telekom Budapest per 10-8. Protagonista Espar Llacquet autrice di cinque reti. Nell’altra partita del girone le francesi del UL-Lille hanno travolto 27 a 3 senza appello le maltesi del SIR Sirens Malta. Alle 17,30 di oggi le francesi affronteranno le ungheresi del FTC Telekom Budapest, merntre le olandesi se la vedranno con la squadra maltese.