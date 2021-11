La SIS Roma passa al turno successivo di Coppa dei Campioni

La SIS Roma vince anche l'ultima partita del girone e supera da prima in classifica a punteggio pieno (15 punti) il gruppo B di Coppa dei Campioni di pallanuoto femminile. La squadra romana si qualifica al turno successivo da testa di serie.

La partita

Nell’ultima partita del girone la SIS supera per 16 a 12 il Lille. Le romane chiudono il primo tempo in vantaggio per 4-3, nella seconda frazione di gioco è stato un susseguirsi di emozioni, con dieci reti (5-5) ed il 9-8 finale firmato da Cecilia Nardini. Il Lille pareggia i conti subito all’inizio del terzo tempo, poi Silvia Avegno e Giuditta Galardi riportano in vantaggio la SIS Roma. Negli ultimi 8’ le romane dovevano difendere tre gol di vantaggio, chiudendo la partita sul 16-12.

Le parole della SIS

Alla festa del passaggio del turno, hanno partecipato sia il presidente della Fin Paolo Barelli, che ha presenziato alla gara e sia il presidente del X Municipio Mario Falconi che ha voluto conoscere di persona questa splendida realtà sportiva di Ostia di assoluto livello internazionale. “Una squadra ed un sodalizio – ha detto Falconi – che danno lustro allo sport locale e romano e che, come Municipio abbiamo il dovere ed il piacere di sostenere A fare gli onori di casa il presidente Flavio Giustolisi: “Vincere il girone era importante ma non determinante, ma passare come primi in classifica è la dimostrazione dell’assoluto valore di questa squadra, ben preparata e condotta da Marco Capanna. Tra quindici giorni scatterà la seconda fase della Coppa dei Campioni, con la composizione dei giorni a quattro squadre e saremo testa di serie, per cui eviteremo le vincenti degli altri gironi. Forse sarà organizzato ancora in Italia – continua Giustolisi – ma siamo pronti ad andare a giocare ed a farci valere in qualsiasi sede. Abbiamo confermato di essere una realtà sportiva della pallanuoto italiana e dello sport di Ostia”.

Marco Capanna, il coach del team romano parla così: "Girone tosto ed equilibrato come ci aspettavamo. Abbiamo vinto sempre, con pieno merito, abbiamo faticato oggi con le francesi, ma dopo cinque partite ad altissimo livello sull’arco di tre giorni, sfido chiunque a tenere il nostro ritmo. Queste ragazze hanno uno straordinario temperamento ed orgoglio, oltre a disporre di grandi qualità tecniche, questa è una squadra giovane capace di grandi miglioramenti”.

Ora la SIS si rituffa in campionato per il recupero del turno di campionato in serie A1 che la vedrà difronte all’Ancona (mercoledì 24, ore 20 al polo natatorio di Ostia).